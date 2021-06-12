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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

Uydudan 14-24 Mayıs arası yapılan tespitte, Marmara'nın Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı görüldü. İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren Deniz Salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi. Ortaya çıkan manzara düşündürdü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 10:21
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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında mücadelenin sürdüğü deniz salyası, İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

Deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden temizlenen deniz salyası, son olarak İzmit Körfezi'nin güneyi ile batısını birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nün etrafını sardı.

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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

Deniz salyası ile birlikte korkutan manzaranın oluştuğu Osmangazi Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

10 GÜNDE 3 KAT ARTTI
Türkıye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.



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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.