ANA SAYFA
Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Uydudan 14-24 Mayıs arası yapılan tespitte, Marmara'nın Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı görüldü. İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren Deniz Salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi. Ortaya çıkan manzara düşündürdü. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 12.06.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 10:21
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11