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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek
Türkiye, hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacak.14 saat süren yolculuklar 4-5'e inecek. Yükler kara yolu yerine demir yolu ile taşınır hale gelecek. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Türkiye'yi demir ağlarla örme" projelerinin detaylarını TBMM'de milletvekilleri ile paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 08:15
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