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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

Türkiye, hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacak.14 saat süren yolculuklar 4-5'e inecek. Yükler kara yolu yerine demir yolu ile taşınır hale gelecek. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Türkiye'yi demir ağlarla örme" projelerinin detaylarını TBMM'de milletvekilleri ile paylaştı.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.06.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 08:15
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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

ANKARA-İSTANBUL 35 DAKİKA KISALACAK:
Ankara-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hattında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Ankaraİstanbul arası seyahat süresinde yaklaşık 35 dakika kısalma meydana gelecektir.

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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

ANKARA-SİVAS HATTI:
Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattının test sürüşleri ve sertifikasyon çalışması sürüyor. Tamamlandığında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak.

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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

2.6 BİN KİLOMETRE:
Toplam 2 bin 661 kilometrelik hızlı tren hattı ve 357 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattında yapım çalışmaları sürüyor.

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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

YENİ HIZLI TREN HATLARI:
Birçok şehri birbirine bağlayacak yeni hızlı tren projeleri planlandı. Böylece toplam 14 bin 273 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmaları devam ediyor.

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Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

SİNYAL SİSTEMİ:
Millî Sinyal Sistemi'nin SIL4 seviyesinde sertifikalandırılması bir Türk markası olmasının ve yurtdışına ihracatının da önü açılacak. Sistemin kurulum çalışmaları 750 kilometrelik güzergâhta devam ediyor.