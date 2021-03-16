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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler ÖSYM'de! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav tarihi... Gözler ÖSYM'de! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav tarihi... MSÜ sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci olarak yerleşmeyi bekleyen adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Sınava katılacakları yer bilgisini merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:27
MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından MSÜ sınavı gerçekleştirilecek. 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınav yerlerini beklemeye başladı. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2021 MSÜ ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2021 MSÜ sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 MSÜ sınav giriş yerlerinin 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.