26 Mayıs 2023, Cuma
28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "kimlik nakli" siyaseti
14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyon tarafından ortak aday olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimete uğrarken, Batı bile Türkiye analizini yanlış yaptığını itiraf etti. 7'li koalisyon içine düştüğü içler acısı durum sonrası adeta "yeni bir kimlik nakli" ile 8'li koalisyona dönerek ikinci tur öncesi yeni bir atak yapma çabası içerisine girdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, 28 Mayıs öncesi durumla ilgili bir yazı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:43
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