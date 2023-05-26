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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "kimlik nakli" siyaseti

14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyon tarafından ortak aday olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimete uğrarken, Batı bile Türkiye analizini yanlış yaptığını itiraf etti. 7'li koalisyon içine düştüğü içler acısı durum sonrası adeta "yeni bir kimlik nakli" ile 8'li koalisyona dönerek ikinci tur öncesi yeni bir atak yapma çabası içerisine girdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, 28 Mayıs öncesi durumla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:43
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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kimlik nakli siyaseti

İşte Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "Samimi siyasetçi mi, 'kimlik nakli' siyasetçisi mi?" başlıklı yazısı
14 Mayıs seçim sonuçları sadece Türkiye'yi yanlış analiz eden siyasetçilere değil, beklentilerini analiz diye sunan akademisyenlere, araştırma şirketlerine ve tabii kanaat önderi havasında sabah akşam televizyonlarda yorum yapan gazetecilere de ağır bir tokat oldu.

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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kimlik nakli siyaseti

Onların rehberlik ettiği sosyalist sol, sol görünümlü CHP ve HDP, onlara siyaset mühendisliğiyle eklemlenen İyi Parti dâhil sağ siyasi partilerin hepsi sınıfta kaldı.

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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kimlik nakli siyaseti

Yabancı analizcilerin deyimiyle ikinci tura "kimlik nakli"yle gidilmesi bile sonucu değiştirmeyecek.
Sağ veya sol muhalefette toplumu doğru okumayan, analiz edemeyen bir "seküler" aydınlar sınıfı oluştu. Bir iki gazeteci dışında "Hata yaptık" diyen de yok.

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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kimlik nakli siyaseti

Sürekli kaybeden bu çevreleri hataya sürükleyen ise Başkan Erdoğan siyasetini doğru analiz edememeleri... Bu yüzden 21 yıl sonra, "Hâlâ AK Parti nasıl kazanır?" diye şaşkınlıklarını gizleyemiyor, hatta "yeni nesil siyasetçi" diye pazarlanan Ekrem İmamoğlu, "Oy çalıyorlar" yalanına sığınıyor.
Oysa bugünkü başarının arkasında da yine toplumu ve içinden geçilen tarihi süreci doğru analiz etme gerçeği var.

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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kimlik nakli siyaseti

Mesela, Türkiye'nin küresel bir abluka yaşadığı konusu klasik bir "dış güçler" uydurması mı yoksa gerçek bir emperyalist kuşatma mı? Gelin bu sorunun cevabını yaklaşık 8 yıldır sıcak mücadelenin içinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dinleyelim.