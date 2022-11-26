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Haberler Galeri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Buluşması'nın son hazırlıklarını ve detaylarını A Haber'de anlattı. Kabaktepe, "Biz hazırız, İstanbul hazır, 2023 hazır" dedi. Kabaptepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 21:01
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den Büyük İstanbul Buluşması açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 KASIM 2022 PAZAR günü yapılacak büyük buluşma için geri sayım başladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den Büyük İstanbul Buluşması açıklaması

Büyük buluşma için stadyumun içerisine dev bir sahne kuruldu işte bu sahnede hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den Büyük İstanbul Buluşması açıklaması

AK Parti İstanbul'daki seçim startını bu büyük buluşma ile verilecek.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den Büyük İstanbul Buluşması açıklaması

BÜYÜK BULUŞMA GALATASARAY STADI'NDA

Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşmanın detaylarını, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaptepe anlattı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den Büyük İstanbul Buluşması açıklaması

Kabaptepe, "Cumhurbaşkanımızla sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buluşmak için İstanbul hazır bu coşkuyu heyecanı bekliyoruz." şeklinde konuştu.