AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Buluşması'nın son hazırlıklarını ve detaylarını A Haber'de anlattı. Kabaktepe, "Biz hazırız, İstanbul hazır, 2023 hazır" dedi. Kabaptepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.