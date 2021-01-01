Kömürhan Köprüsü bitti mi | İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje için nefesler tutuldu

Kömürhan Köprüsü bitti mi | Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

AA Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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