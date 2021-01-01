Son dakika: İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları! Yüzleri kızarmadan bunları da yaptılar

Son dakika haberi... Türkiye 2020 yılında başta Kemal Kılıdaroğlu olmak üzere ana muhalefet partisi CHP'nin, söylediği yalanları büyük bir şaşkınlık içinde izledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arayışlarında karşı karşıya geldiği Yunanistan safında yer alan CHP, Libya'da kritik görev üstelenen ülkesinin yine karşısında oldu. Pandemi meselesinde şehir hastaneleri ve sahra hastanelerini devreye sokan hükümeti yine algı operasyonlarıyla karalamaya çalışan CHP, milletin yararına olan hiçbir konuda doğru olanı konuşmadı. İşte 2020 yılına damga vuran CHP'nin utanç veren yalanları...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 12:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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