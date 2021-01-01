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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün marketler açık mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında market ve lokanta saat kaçta kapanacak? Paket servis var mı? Bugün marketler açık mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında market ve lokanta saat kaçta kapanacak? Paket servis var mı? Yılbaşında marketler açık mı? Tam 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bazı önlemler alınıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde market ve lokantaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar açıklandı. Peki, bugün marketler açık mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında market ve lokanta saat kaçta kapanacak? Paket servis var mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:55
Bugün marketler açık mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında market ve lokantaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün marketler açık mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında market ve lokanta saat kaçta kapanacak? Paket servis var mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cuma, cumartesi, pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
YILBAŞINDA PAKE SERVİS VAR MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
YILBAŞINDA FIRIN AÇIK MI?
Cuma, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
31 Aralık 2020 tarihli güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.