Bugün marketler açık mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında market ve lokanta saat kaçta kapanacak? Paket servis var mı?

Yılbaşında marketler açık mı? Tam 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bazı önlemler alınıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde market ve lokantaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar açıklandı. Peki, bugün marketler açık mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında market ve lokanta saat kaçta kapanacak? Paket servis var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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