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Komandolar sokaklarda İHA'lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası komandolar deprem bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini de sağlıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise İslahiye ve Nurdağı'nda can ve mal güvenliğine karşı İHA'larla denetim yapıyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:14
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Komandolar sokaklarda İHA’lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Afet bölgelerinde hırsızlık ve yağma olaylarına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

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Komandolar sokaklarda İHA’lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı önlem aldı. Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

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Komandolar sokaklarda İHA’lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

İHA İLE HAVADAN YAĞMA NÖBETİ

Ekipler aynı zamanda İHA'larla havadan da denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu açıklamaya yer verdi:

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Komandolar sokaklarda İHA’lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor.

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Komandolar sokaklarda İHA’lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

KOMANDOLAR SOKAK SOKAK GEZİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası komandolar deprem bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini de sağlıyor.