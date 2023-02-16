Komandolar sokaklarda İHA'lar havadan denetimde! Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma tedbiri

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası komandolar deprem bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini de sağlıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise İslahiye ve Nurdağı'nda can ve mal güvenliğine karşı İHA'larla denetim yapıyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL