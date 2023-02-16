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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde bir can daha kurtarılsın diye çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muhalefet ve sosyal medya provokatörleri ise halkı galeyana getirmek için iftiralarına her gün yenilerini ekledi. Türkiye'nin gözü anbean depremin etkilediği 10 ildeyken sosyal medyada asılsız iddialar yer aldı. İşte sosyal medyada yer alan o iddialar ve gerçekler...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:59
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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti

Türkiye ve onlarca ülkenin arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde çalışmalarına devam ederken, iftiracılar da yalanlarına her gün yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Asrın felaketi hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti

Kahramanmaraş'ta ilki saat 04.16'de Pazarcık merkez üssünde, İkincisi ise dokuz saat sonra saatler 13.24'ü gösterdiğinde Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana geldi. Yaşanan depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı..

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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti

Muhalefet ve sosyal medya provokatörlerinin yaptığı paylaşımları ise destek yerine devlet ve millet düşmanlığı yaptı.

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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti

İşte 15 Şubat'ta sosyal medyada yer alan o iddialar ve gerçekler...

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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti