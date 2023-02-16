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Kahramanmaraş depremi yalanları tek tek ortaya çıkartıldı! Devlete ve millete düşmanlıkları gözlerini körertti
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde bir can daha kurtarılsın diye çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muhalefet ve sosyal medya provokatörleri ise halkı galeyana getirmek için iftiralarına her gün yenilerini ekledi. Türkiye'nin gözü anbean depremin etkilediği 10 ildeyken sosyal medyada asılsız iddialar yer aldı. İşte sosyal medyada yer alan o iddialar ve gerçekler...
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:50Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:59