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Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

28 Mayıs hezimetinin ardından bir türlü toparlanamayan CHP'de istifasını isteyen muhaliflere karşı da sıkı tedbirler alındı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama Birimi'nin yayınladığı yeni rapora göre Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine açık açık 'konuşma yasağı' uyguladı. Yasak listesinde "Her soruya cevap vermeyin, dini konulara girmeyin" ifadeleri de yer aldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:15
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Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu’ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı, genel merkezde oldukça sert esmeye başladı.

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Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu’ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMIYOR
CHP'de genel başkanlık krizi yaşanırken koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, hamle üstüne hamle yaptı.

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Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu’ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

İSTİFA ÇAĞRILARINI DUYMAZDAN GELİYOR!
Partiden gelen 'istifa' seslerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kaybedilen seçimi başarı olarak yorumladı. Her fırsatta kendisini eleştiren CHP'li vekillere yönelik de baskıyı artırdı…

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Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu’ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

Bugün, CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporu, parti içindeki baskının kanıtıydı…

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Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu’ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

Parti içinde kendisine muhalif isimleri susturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, skandal kararlara imza attı.