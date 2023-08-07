Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'ndan vekillere yeni yasak: Konuşma!

28 Mayıs hezimetinin ardından bir türlü toparlanamayan CHP'de istifasını isteyen muhaliflere karşı da sıkı tedbirler alındı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama Birimi'nin yayınladığı yeni rapora göre Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine açık açık 'konuşma yasağı' uyguladı. Yasak listesinde "Her soruya cevap vermeyin, dini konulara girmeyin" ifadeleri de yer aldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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