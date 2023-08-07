07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

Açelya Akkoyun'ın kilo verme sırrı ortaya çıktı! Ünlülerin zayıflama yöntemleri sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo verdi. Son halini görenler gözlerine inanamadı. Akkoyun, bu yöntemi uygulayarak 86 kilodan 60 kiloya düştü. İşte, zayıflama formülü...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:59
  • 1
  • 11
1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

Oyuncu Açelya Akkoyun, herkesin merak ettiği zayıflama sürecini anlattı. Bir dönem 86 kilo olan Akkoyun, kilo verme yolculuğunda bir diyetisyenle çalıştığını vurguladı. Şimdilerde incecik görüntüsüyle pozlar veren oyuncunun diyet listesi merak konusu oluyor. İşte, Açelya Akkoyun'un kilo verme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, kilo verme sürecini anlatarak dikkat çekti. Akkoyun, 86 kilo olduğunu belirterek sadece 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı.

  • 3
  • 11
1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

Kilo verme sürecinde tek öğünle beslendiğini ve ekmeği hayatından çıkarttığını vurgulayan Akkoyun, başarılı olabilmek için inanmanın önemini altını çizdi. Ayrıca su tüketerek ve düzenli spor yaparak istenilen bedene ulaşmanın mümkün olduğunu da kanıtladı.

  • 4
  • 11
1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

Bu hızlı ve etkileyici kilo verme süreci sonrasında Açelya Akkoyun, adeta bambaşka bir görünüme kavuştu ve takipçilerinden tam not aldı. 1 ay gibi kısa bir sürede 17 kilo vermesi, zayıflamak isteyen birçok insanın da ilgisini çekti.

  • 5
  • 11
1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...

Akkoyun'un kilo verme sırrının ekmeği hayatından çıkarmak, düzenli spor yapmak ve su tüketmek olduğunu belirten haber, pek çok kişiye ilham verdi.