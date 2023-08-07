07 Ağustos 2023, Pazartesi
1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...
Açelya Akkoyun'ın kilo verme sırrı ortaya çıktı! Ünlülerin zayıflama yöntemleri sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo verdi. Son halini görenler gözlerine inanamadı. Akkoyun, bu yöntemi uygulayarak 86 kilodan 60 kiloya düştü. İşte, zayıflama formülü...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:59
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