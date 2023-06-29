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Haberler Galeri Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

Seçim hezimetine ve parti içi "değişim" çıkışlarına rağmen koltuğu bırakmamakta direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi yeniden dizayn ederek koltuğunu da sağlamlaştırıyor. Tüm çağrılara kulak tıkayan CHP liderine bu kez koltuğu neden bırakmadığı açıkça soruldu. Koltuk hırsı olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP'yi güvenli bir limana götürmektir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 16:21
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Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

Türkiye geçtiğimiz ay tarihi bir seçim yaptı. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iki turda da adeta hezimete uğrattı. Seçim yenilgisi sonrası ise CHP tabanı ve parti içi muhalefetin "değişim" söylemlerine rağmen Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmayacağının sinyalini vererek "Mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Kendi seçtiği delegeler dışında partisinde istenmeyen kişi olan Kılıçdaroğlu, tüm istifa çağrılarına kulak tıkayarak durumu görmezden geldi. Seçim hezimetlerinin ardından aldığı "yola devam" kararı sonrası tepkileri de üzerine çekti.

Bununla da yetinmeyen CHP lideri, gözünü koltuğuna dikenleri de hedef seçti. Israrlı bir şekilde "değişim" çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Canan Kaftancıoğlu'nu koydu. Kaftancıoğlu'nun desteğiyle birlikte 81 il başkanına da kendisine destek açıklaması yaptırdı.

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Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası istifa etmemesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yıldıray Oğur'un, "Seçimlerden sonraki açıklama ve siyasetiniz, koltuğu bırakmamak olarak görülüyor. Neden CHP liderliğinde yerel seçimlere kadar ya da bir süre daha kalmak istiyorsunuz? Mesele koltuğu bırakamamak mı? Motivasyonunuz nedir, seçmenlerinizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Partinin geleceğiyle ilgili endişeleriniz ve korkularınız mı var?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı. Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir." dedi.

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Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NEDEN İSTİFA ETMİYORSUNUZ' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li masa projesine rağmen 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu, 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetti. CHP lideri seçimi kaybeder kaybetmez, partideki koltuğunu korumanın peşine düştü. 'Mücadeleye devam edeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu ilk bayrak açan isim oldu. 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyen İmamoğlu'na, CHP liderinin en yakınındaki Özgür Özel, Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi isimler de benzer söylemlerle eşlik etti. Kılıçdaroğlu, bu açıklamalara aldırış etmezken, MYK'yı yeniden kendine yakın isimlerle donattı. Yetmedi, teşkilatları da kendisine bağlayarak buradan gelecek olası bir atağın da önüne geçti.

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Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

CANAN KAFTANCIOĞLU, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURUYOR
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı isyan dalgası sürerken, kritik pozisyondaki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkanın yanında durdu. İmamoğlu'na, "Senin gibi bir profili İBB Başkanı yapan Kılıçdaroğlu'dur" diyerek çıkışan Kaftancıoğlu, yerel seçimler öncesi tavrunu net şekilde belli etti. Kılıçdaroğlu'na soğuk bakan isimler de parti örgütlerinden temizleniyor.

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Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

KURULTAYI YEREL SEÇİM SONRASINA BIRAKACAK
Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin unutulması ve yerel seçimlere bakılması yönünde bir tavır takınıyor. Ancak İmamoğlu, Özel, Tezcan ve Altay gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun değişmemesinin faturasının yerel seçimlerde çok daha ağır olacağı görüşünde birleşiyor.