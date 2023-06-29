Koltuğu bırakmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fıkra gibi cevap: Koltuk hırsım yok

Türkiye geçtiğimiz ay tarihi bir seçim yaptı. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iki turda da adeta hezimete uğrattı. Seçim yenilgisi sonrası ise CHP tabanı ve parti içi muhalefetin "değişim" söylemlerine rağmen Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmayacağının sinyalini vererek "Mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Kendi seçtiği delegeler dışında partisinde istenmeyen kişi olan Kılıçdaroğlu, tüm istifa çağrılarına kulak tıkayarak durumu görmezden geldi. Seçim hezimetlerinin ardından aldığı "yola devam" kararı sonrası tepkileri de üzerine çekti.

Bununla da yetinmeyen CHP lideri, gözünü koltuğuna dikenleri de hedef seçti. Israrlı bir şekilde "değişim" çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Canan Kaftancıoğlu'nu koydu. Kaftancıoğlu'nun desteğiyle birlikte 81 il başkanına da kendisine destek açıklaması yaptırdı.