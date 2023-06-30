57 futbol sahası büyüklüğünde! Konteyner kentte son etap

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 57 futbol sahası büyüklüğündeki 429 bin metrekarelik alana kurulan konteyner kentte sona yaklaşıldı. Deprem bölgesindeki en büyük konteyner kentlerden olan yerin altyapı çalışmaları yüzde 85 tamamlandı. 2 bin 900 konteynerin olacağı alanda bazı etaplar şimdiden hizmete açıldı. Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacak.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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