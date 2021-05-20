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Haberler Galeri 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şevval ayı ise Ramazan ayından hemen sonra başladı. Bu ayda oruç tutmak isteyen vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor ve detaylı bilgi sahibi olmak üzere araştırmalar yapıyor. İşte, 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 00:32
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6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı İslam alemi tarafından geçtiğimiz hafta kutlandı. Bayramdan sonra şevval ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor. İşte, 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.

İşte Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi sorusunun yanıtı;

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6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

İşte Diyanet açıklaması...

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

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6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılında Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir.