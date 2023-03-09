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Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabı binlerce lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencisini yakından ilgilendiriyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan deprem felaketinin ardından üniversiteler için online eğitim kararı alınmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklamasıyla duyurdu. 2023 yılı nisan ayı başında yeniden...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 23:45
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Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...

Üniversiteler Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından online eğitim sistemine geçiş yaptı. Öğrenciler yüz yüze üniversite eğitiminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 20 Şubat itibarıyla uygulamalı eğitim veren bölümlerin haricinde online eğitime geçiş yapıldı. Peki 2023 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim üniversitelerde tekrar başlayacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...

2023 ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇTİ Mİ?

2022-2023 Bahar Yarıyılı, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

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Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...

KRİTİK NİSAN KARARI!

Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir..

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Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...

YÖK BAŞKINI ÖZVAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

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Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.