Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman?

Üniversiteler Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından online eğitim sistemine geçiş yaptı. Öğrenciler yüz yüze üniversite eğitiminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 20 Şubat itibarıyla uygulamalı eğitim veren bölümlerin haricinde online eğitime geçiş yapıldı. Peki 2023 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim üniversitelerde tekrar başlayacak mı?