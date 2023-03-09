HaberlerGaleriÜniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman?
Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabı binlerce lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencisini yakından ilgilendiriyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan deprem felaketinin ardından üniversiteler için online eğitim kararı alınmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklamasıyla duyurdu. 2023 yılı nisan ayı başında yeniden...