18 Ağustos 2023, Cuma
YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...
ÖSYM tarafından yürütülen YKS tercih süreci, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, YKS tercih sonuçlarına ilişkin güncellemeleri yakından takip ediyor. 9 Ağustos'ta sona eren tercih dönemi, 10 Ağustos'ta ÖSYM tarafından değerlendirme sürecine alındı. Adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklandığı haberi bugün veya saat konusunda merakla bekliyor. İşte, YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 18.08.2023 18:30
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