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Haberler Galeri YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

ÖSYM tarafından yürütülen YKS tercih süreci, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, YKS tercih sonuçlarına ilişkin güncellemeleri yakından takip ediyor. 9 Ağustos'ta sona eren tercih dönemi, 10 Ağustos'ta ÖSYM tarafından değerlendirme sürecine alındı. Adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklandığı haberi bugün veya saat konusunda merakla bekliyor. İşte, YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 18:30
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YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

Milyonlarca üniversite adayının beklediği an geldi. 2023 Üniversite YKS yerleştirme sonuçları için geri sayım sona erdi. Adaylar, YKS tercih robotu sayesinde taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini ÖSYM sayfasından gerçekleştirdi. ÖSYM şimdi, bu tercihler doğrultusunda yerleştirmeleri yaparak üniversite adaylarının geleceklerini şekillendirecek. İşte, YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları sınavları bu yıl 17-18 Haziran tarihinde rekor bir katılım yüzdesiyle Türkiye genelinde düzenlendi. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılırken tercih maratonu ise 9 Ağustos'ta tamamlandı.

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YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra YKS tercih sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.

2023-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları, tercih işlemleri sona erdikten 10 (on) gün sonra erişime açılmıştı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının bu yıl en geç cuma gününe kadar (18 Ağustos) açıklanması bekleniyor. ÖSYM sonuç sisteminde yoğunluk oluşmaması için yerleştirme sonuçlarını sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde erişime açıyor.

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YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

YKS tercih sonuçları 2023 duyurusu son dakika geldiğinde tüm detaylar haberimize eklenecektir. YKS tercih sonuçları 17 Ağustos saat 07.45 itibarıyla henüz erişime açılmadı.