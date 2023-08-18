YKS sonuç 2023 sorgulama ekranı TIKLA! ÖSYM YKS sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr! Üniversite tercih sonuçları...

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları, tercih işlemleri sona erdikten 10 (on) gün sonra erişime açılmıştı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının bu yıl en geç cuma gününe kadar (18 Ağustos) açıklanması bekleniyor. ÖSYM sonuç sisteminde yoğunluk oluşmaması için yerleştirme sonuçlarını sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde erişime açıyor.