İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

İstanbul'da eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik burs ödemesi için başvurular alındı. Aralık ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte başvuru sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 3 taksit halinde ödenen burs için başvuruların neden açıklanmadığı gündemde. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...