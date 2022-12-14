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Haberler Galeri İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

Aralık ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte üniversite öğrencileri İBB burs sonuçlarının hala neden açıklanmadığını araştırıyor. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ödemelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:49
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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

İstanbul'da eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik burs ödemesi için başvurular alındı. Aralık ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte başvuru sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 3 taksit halinde ödenen burs için başvuruların neden açıklanmadığı gündemde. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

İBB BURS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, ZAMAN BELLİ OLACAK?

İBB burs sonuçlarınn neden açıklanmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak