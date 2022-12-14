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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER
Aralık ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte üniversite öğrencileri İBB burs sonuçlarının hala neden açıklanmadığını araştırıyor. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ödemelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...