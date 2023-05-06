06 Mayıs 2023, Cumartesi
KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...
Kızılay'ın işçi alımları binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Kızılay tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli kadrolara yeni personel alınacak. Üstelik KPSS şartı aranmayacak. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, Kızılay personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, basvuru.kizilaykariyer.com başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 06.05.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 14:42
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