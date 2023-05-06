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Haberler Galeri KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

Kızılay'ın işçi alımları binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Kızılay tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli kadrolara yeni personel alınacak. Üstelik KPSS şartı aranmayacak. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, Kızılay personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, basvuru.kizilaykariyer.com başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 14:42
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KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

KPSS şartsız personel alınacak! Kızlay, bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen ilanın şartları ise merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, hangi kadrolara alım yapılacağını sorguluyor. İşte, Kızılay personel alımı kadro ve gerekli şartlar...

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KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

KIZILAY PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!

Kızılay Personel alımında herhangi bir KPSS Şartı aranmayacak. Bu kapsamda KPSS siz Memur alımı için adaylardan;

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KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Hastaneotomasyon sistemleri konusunda tecrübeli,

Sağlıksektöründe en az 3 yıl deneyimi olan,

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KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

Sağlıksektöründe 'Hasta Hizmetleri Yöneticisi' pozisyonunda çalışmış,

Hastave hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen aynı zamanda empati kurmabecerisine sahip,

Planlamave Organizasyon yeteneğine sahip,

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KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

İnsanilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,

MsOffice programlarına hakim,

Ayaktan -YatarakTedavi Hizmetleri ve Fiyat Verme Süreçleri ile ilgili deneyim sahibi

SUT, TTB, HUVMevzuatlarına ve faturalama süreçlerine hakim

Analitik düşünmeyeteneğine ve raporlama becerine sahip

Eğitim ve performansdeğerlendirme süreçleri de dahil olmak üzere tüm personel yönetim süreçlerinigerçekleştirebilmek,