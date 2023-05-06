KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...

İnsanilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,

MsOffice programlarına hakim,

Ayaktan -YatarakTedavi Hizmetleri ve Fiyat Verme Süreçleri ile ilgili deneyim sahibi

SUT, TTB, HUVMevzuatlarına ve faturalama süreçlerine hakim

Analitik düşünmeyeteneğine ve raporlama becerine sahip

Eğitim ve performansdeğerlendirme süreçleri de dahil olmak üzere tüm personel yönetim süreçlerinigerçekleştirebilmek,