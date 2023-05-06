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Haberler Galeri AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL MEB giriş ekranı! Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları son dakika duyuruları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise gözler, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 14:02
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AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Online olarak yapılan sınava katılım sağlayan öğrenciler, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?" sorulara yanıt arıyor. İşte, MEB AÖL son dakika duyurular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

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AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

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AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.