AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr

AÖL MEB giriş ekranı! Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları son dakika duyuruları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise gözler, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 14:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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