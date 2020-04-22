22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Günü, her yıl 22 Nisan'da kutlanan bir gündür. Google tarafından hazırlanan bu yılki Dünya Günü Doodle'ı, arılar ve çiçekler hakkında eğlenceli bir oyun sunuyor. Dünya Günü'nün 50. yılına hazırlanan Doodle sonrası internet üzerinde Dünya Günü'nün ilk ne zaman kutlandığı araştırılmaya başlandı. 22 Nisan Dünya Günü (Earth Day) ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 09:23
  • 1
  • 15
22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

22 Nisan Dünya Günü ilk ne zaman kutlandı? Doodle, dev arama motoru Google tarafından özel günler için hazırlanıyor. Google'ın 22 Nisan Dünya Günü'ne özel hazırladığı Doodle ise eğlenceli bir oyun sunuyor. Dünya Günü'ne özel hazırladığı Doodle içeriğinde arıların önemine yer veren Google, sunduğu oyunda arılar hakkında bilgiler paylaşıyor. Peki, 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 15
22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ OYUNU NASIL OYNANIR?

Google arama motoru açtıktan sonra resimde gördüğünüz görsele tıklayın. Animasyonun ardından video oyun otomatik olarak başlayacak. Mouse yardımıyla sağa sola ve aşağı yönlendirme yaparak çiçeklerin üzerine gelin. Oyun arılar hakkında bilgi verecektir.

  • 3
  • 15
22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR, İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

Aktivist John McConnell'ın , 22 Nisan 1969 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla öneride bulunduğu Dünya Günü, 1970 yılı itibariyle her yıl kutlanmaya başlandı.

İşte Dünya Günü'nün tarihçesi:

  • 4
  • 15
22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü, John McConell tarafından 21 Mart tarihinde kutlanmak üzere önerilmiştir. McConell'ın bu önerisinin nedeni ise 21 Mart ekinoks'u, yani gece ve gündüzün eşit olduğu gün olmasından kaynaklanmaktaydı.

  • 5
  • 15
22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

Bu önerinin askıda kalması nedeniyle çevre sorunlarına ilk büyük tepki olarak kabul edilen, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un da desteği ile 22 nisan 1970 tarihinde Dünya Günü kutlamalarının ilki gerçekleşmiştir.