22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Günü, her yıl 22 Nisan'da kutlanan bir gündür. Google tarafından hazırlanan bu yılki Dünya Günü Doodle'ı, arılar ve çiçekler hakkında eğlenceli bir oyun sunuyor. Dünya Günü'nün 50. yılına hazırlanan Doodle sonrası internet üzerinde Dünya Günü'nün ilk ne zaman kutlandığı araştırılmaya başlandı. 22 Nisan Dünya Günü (Earth Day) ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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