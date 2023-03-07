07 Mart 2023, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
"Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile dizisi 7 Mart Salı günü ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Dizide başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya Devin karakterini, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterini canlandırıyor. Dizinin ilk bölümünü izleyenler oyuncular hakkında detayları sorguluyor. Özellikle astrolojiye ilgili olanlar, "Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, Aile dizisi başrol oyuncularının burçları...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 22:39
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