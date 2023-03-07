Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay’dan etkilenen burçlar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya uzun yıllar sonra aynı projede yer aldı. Show TV ekranlarının yeni yapımı Aile, bugün ekranlarda yerini aldı. Dizinin konusu ve oyuncuları hakkında detaylar şimdiden merak konusu olmaya başladı. İkilinin hangi burç olduğu, astrolojiyle ilgilenenler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan; 7 Mart Başak burcunda dolunayının burçlara etkileri gündeme geitriliyor. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? İşte, detaylar...