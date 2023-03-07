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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar

"Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile dizisi 7 Mart Salı günü ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Dizide başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya Devin karakterini, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterini canlandırıyor. Dizinin ilk bölümünü izleyenler oyuncular hakkında detayları sorguluyor. Özellikle astrolojiye ilgili olanlar, "Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, Aile dizisi başrol oyuncularının burçları...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 22:39
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay’dan etkilenen burçlar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya uzun yıllar sonra aynı projede yer aldı. Show TV ekranlarının yeni yapımı Aile, bugün ekranlarda yerini aldı. Dizinin konusu ve oyuncuları hakkında detaylar şimdiden merak konusu olmaya başladı. İkilinin hangi burç olduğu, astrolojiyle ilgilenenler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan; 7 Mart Başak burcunda dolunayının burçlara etkileri gündeme geitriliyor. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay’dan etkilenen burçlar

SERENAY SARIKAYA'NIN BURCU NE?

Yengeç burcu

Yengeç burcu, hoş mizaca sahip nadir kadınların burcudur. Onlar için her şeyden önce evleri gelir. Soğuk kişiliğe sahip değildir. En güzel örnek Serenay Sarıkaya'dır. Sıcakkanlı davranışlarıyla yüzünden eksilmeyen gülüşüyle herkesin sevgisini kazanmıştır.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay’dan etkilenen burçlar

KIVANÇ TATLITUĞ'UN BURCU NE?

Akrep burcu

27 Ekim 1983 doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir akrep burcu insanı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay’dan etkilenen burçlar

DOLUNAY'DAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR HANGİLERİ?

Dolunayda en çok etki alacak burçlar ise; Balık, Başak, Yay ve İkizler.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay’dan etkilenen burçlar

7 Mart 2023 Salı günü Balık burcundaki Güneş ile Başak burcundaki Ay, karşıt açı oluşturacak ve bu tarihte dolunay, Başak burcunda gözlenecek. Dolunay, yeni ay evresinde başlangıcı yaşanan olay ve durumları doruk noktasına çıkarıyor.