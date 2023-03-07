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Haberler Galeri İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

İŞKUR iş ilanları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 81 ilde İŞKUR tarafından personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu personel alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden alınmaya başladı. Bşavuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İŞKUR başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte İŞKUR Mart ayı personel alımı ilanları!

Giriş Tarihi: 07.03.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 20:58
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İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

İŞKUR Mart ayı işçi alımı ilanları arama motorlarında hız kazandı. İŞKUR, yeni ilanlarıyla birnlerce kişiye iş fırsatı sunuyor.. Kurumların yayınladığı ilanlarla beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel alımı yapılıyor. 81 şehirde 9.500 TL maaşla 94.028 personel alımının başladığı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? sorusunu sorguluyor. İşte, güncel Mart 2023 açık iş ilanları listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

Bulunduğumuz 2023 yılında 143 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için yaklaşık 94 bin işçi aranıyor. İmalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor

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İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

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İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

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