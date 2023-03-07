İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...

İŞKUR iş ilanları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 81 ilde İŞKUR tarafından personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu personel alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden alınmaya başladı. Bşavuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İŞKUR başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte İŞKUR Mart ayı personel alımı ilanları!