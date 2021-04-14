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Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...
Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. 81 ilde geçerli olacak yeni genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat 19:00'da başlayacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının başladığı saati merak ediyor. İşte, kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 18:30Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 18:30