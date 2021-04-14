Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

"Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayranm sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. DRüğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı baylram sonrasına kadar ertelenmiştir."