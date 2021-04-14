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Haberler Galeri Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. 81 ilde geçerli olacak yeni genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat 19:00'da başlayacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının başladığı saati merak ediyor. İşte, kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 18:30
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Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirler devreye alındı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirler neticesinde uygulanacak yasakların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs tedbirleri yarın (14 Nisan Çarşamba) gününden itibaren başlıyor.

Erdoğan "Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiiğmiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlara izin verilmeyecektir."

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Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

"65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak."

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Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

"Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."

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Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...

"Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayranm sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. DRüğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı baylram sonrasına kadar ertelenmiştir."