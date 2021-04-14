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Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Sokağa çıkma saatlerinde yaşanan değişiklik sonrasında zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlaması getirildi. Hal böyle olunca yolculuk yapmaya hazırlananlar aranan şartları sorgulamaya başladı. İşte, hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:57
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Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Vatandaşlar alınan yeni tedbirleri merakla takip ediyor. Seyahat yasağının alınması sonrasında özel araçlarını kullanacak vatandaşlar şartları sorgulamaya başladı. Diğer yandan seyahat izin belgesinin nereden ve nasıl alınacağı da merak ediliyor. İşte, hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

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Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kısmi kapanma tedbirlerini açıkladı. İki haftalık kısmi kapanma bu akşam itibarıyla başlayacak.

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Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şehirler arası seyahatle ilgili "Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak" ifadeleri yer aldı.

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Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT HANGİ HALLERDE MÜMKÜN?

Ancak şehirler arası seyahatle ilgili kafalarda soru işareti kaldı. Vatandaşlar özel araçlar ile şehirler arası seyahat edip edemeyeceklerini merak ediyor.

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

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Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.