Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Vatandaşlar alınan yeni tedbirleri merakla takip ediyor. Seyahat yasağının alınması sonrasında özel araçlarını kullanacak vatandaşlar şartları sorgulamaya başladı. Diğer yandan seyahat izin belgesinin nereden ve nasıl alınacağı da merak ediliyor. İşte, hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?