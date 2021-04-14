HaberlerGaleriHafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?
Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?
Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Sokağa çıkma saatlerinde yaşanan değişiklik sonrasında zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlaması getirildi. Hal böyle olunca yolculuk yapmaya hazırlananlar aranan şartları sorgulamaya başladı. İşte, hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?