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Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kahvehane, kafe ve kıraathaneler gibi işletmelerin durumu merak ediliyor. Yayınlanan genelge ile birlikte kahvehaneler kapatılacak mı, kahvehaneler açık mı gibi sorular da yanıt buldu. Yasakların başlaması sonrasında mekanlar için alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 20:52
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Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs kararları sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Mekanların hangi günler ve saatlerde kapalı olacağı sorgulanmaya başladı. İşte, Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile birlikte kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak olan kararlar detaylı şekilde açıklandı.

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Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlarla ilgili şunları söyledi:

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Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

BAYRAM SONRASINA KADAR KAPALI OLACAK

Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir."

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Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLİYOR

Yayınlanan genelgeye göre aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.