Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...

Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kahvehane, kafe ve kıraathaneler gibi işletmelerin durumu merak ediliyor. Yayınlanan genelge ile birlikte kahvehaneler kapatılacak mı, kahvehaneler açık mı gibi sorular da yanıt buldu. Yasakların başlaması sonrasında mekanlar için alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...