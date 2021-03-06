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Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı

Bugün kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu. Çok yüksek riskli iller dışında, bugün kısıtlama yok. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular da sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. İstanbullular cadde ve sahillere akın etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk endişelendirdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım" mesajını verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında "Hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:22
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Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı


Corona virüsle mücadelede 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, kısıtlama uygulanmıyor. Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu gününde cafeler, restoranlar saat 19.00'a kadar açık olacak.

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Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı. Bazı bölgelerde de araç yoğunluğu var.

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Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı

Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bir taraftan denetimler de hızlı bir şekilde devam ediyor.

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Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı

Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı

İstiklal Caddesi doldu taştı
Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşık üç ay sonra kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbullular cadde ve sahillere akın etti.

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