Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da korkutan görüntü! Bakan Koca ve Vali Yerlikaya uyardı

Bugün kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu. Çok yüksek riskli iller dışında, bugün kısıtlama yok. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular da sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. İstanbullular cadde ve sahillere akın etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk endişelendirdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım" mesajını verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında "Hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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