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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma subay alımı son günler! 2021 Jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? Başvuru şartları... Jandarma subay alımı son günler! 2021 Jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? Başvuru şartları... Jandarma subay alımında süreç sona eriyor. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere yapılacak subay alımı için başvurular 17 Şubat'ta başlamıştı. Erkek ve kadın aday olmak üzere toplamda 550 subay alımı yapılacak. Başvuru sahipleri mülakat tarihlerini beklerken, henüz başvuru yapamayan adaylar sürecin biteceği tarihi araştırıyor. Peki, 2021 Jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? Başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 10:56
Jandarma subay alımı son gün ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı ilana göre, 2021 yılı içerisinde 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacak. Subay olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Başvuru işlemleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
17 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecekler.
SUBAY ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel şartlar şu şekilde:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eş değerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
(5) Adaylar tarafından;
(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek(P3) puan türünden en az 6 5puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan(P4) puan türünden en az 70 puan,2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,