(5) Adaylar tarafından;

(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek(P3) puan türünden en az 6 5puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan(P4) puan türünden en az 70 puan,2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,