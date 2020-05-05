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Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, son dönemlerde öldü iddiaları ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Büyük Anavatan Savaşı'nın 75. Yılı" madalyası verdi.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:15
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Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilginç bir hamle geldi.

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Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle

Putin, 2. Dünya Savaşı'ndan Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı kazanılan zaferin 75'inci yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde verilen madalya, Facebook üzerinden duyuruldu.

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Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle

Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon'a takdim edildiği açıklandı.

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Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle

Madalyanın Kim Jong-un'a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

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Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle

1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük askeri ve ekonomik destek sağlamıştı.