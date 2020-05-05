Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, son dönemlerde öldü iddiaları ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Büyük Anavatan Savaşı'nın 75. Yılı" madalyası verdi.
Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:15
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle