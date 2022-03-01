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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kovid-19 Omicron varyantına ilişkin vakalarda artış görülmesinin ardından kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı gündemde konuşulmaya başlanmıştı. Yetkililer tarafından kısıtlamaların uygulanmayacağı bildirilse de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü paylaşımının ardından aynı soru yine gündeme geldi. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 16:51
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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kısıtlamalar geri gelecek mi? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Omicron varyantına ilişkin günlük vaka sayısında görülen artış sonrası yasakların geri gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, daha önce yapılan açıklamalarda kısıtlamaların tekrar uygulanmayacağı bildirilmişti. Ancak önümüzdeki süreçte nasıl kararlar alınacağı henüz bilinmiyor. Kısıtlamalar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BİLİM KURULU KISITLAMALARIN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ TOPLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." dedi.

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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maske zorunluluğu ile ilgili değerlendirmelerin Bilim Kurulu Toplantısı'nda görüşüleceğini bildirmişti. Buna göre, 2 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak sonuçlara göre maske zorunluluğununun kalkıp kalkmayacağı belli olacak.

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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"OMİCRON VARYANTI, TÜRKİYE'DE YAPTIĞI PİKTEN SONRA ARTIK ÇÖZÜLME PERİYODUNA GİRDİ"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Türkiye'nin üç büyük kentinde vaka sayılarının düşmeye başlamasının, salgının kontrol altına alınmaya başladığının sinyali olabileceğini söyledi.