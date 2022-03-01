HaberlerGaleriKısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kovid-19 Omicron varyantına ilişkin vakalarda artış görülmesinin ardından kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı gündemde konuşulmaya başlanmıştı. Yetkililer tarafından kısıtlamaların uygulanmayacağı bildirilse de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü paylaşımının ardından aynı soru yine gündeme geldi. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?