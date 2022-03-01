Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, daha önce yapılan açıklamalarda kısıtlamaların tekrar uygulanmayacağı bildirilmişti. Ancak önümüzdeki süreçte nasıl kararlar alınacağı henüz bilinmiyor. Kısıtlamalar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.