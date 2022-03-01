5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde 5 bin yeni yangın işçisi alımı gerçekleşecek. OGM yangın işçisi alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartları bir çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları...