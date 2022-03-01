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Haberler Galeri 5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde 5 bin yeni yangın işçisi alımı gerçekleşecek. OGM yangın işçisi alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartları bir çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 21:56
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5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

5 bin işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) memur alımlarına ilişkin müjdeli haberi Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı. Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." açıklaması üzerine internet aramalarında başvuru süreçleri merak edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapılacağını açıkladı.

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5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkartıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

OGM YANGIN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman yangın işçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklama sonrası bu ay yani Mart ayı içerisinde başvuruların yapılması bekleniyor.

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5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...

OGM YANGIN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,