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Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca , Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç ve ekipman bulunmaktadır" denildi.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:56
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Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

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Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden görevlendirilen bir temsilci de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladı.

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Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'taki AFAD Merkezlerinde de toplantılar düzenleniyor.

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Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

Bartın'da yaşanabilecek olumsuz durumlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Ankara, Bursa ve Eskişehir'den 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilirken, il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler Köyü ile Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde birer konut tahliye edildi, Hasankadı yolundaki heyelan nedeniyle yol ile 3 köprü ulaşıma kapatıldı.

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Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

Yağışlar nedeniyle İstanbul ve Afyonkarahisar'dan Düzce'ye de takviye yapılırken, buradaki çalışmalarda 7 konuttaki 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.