Kırmızı kodlu alarm: 6 ilde teyakkuz! AFAD alınan tedbirleri paylaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca , Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç ve ekipman bulunmaktadır" denildi.