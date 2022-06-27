27 Haziran 2022, Pazartesi
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?
Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram tatili süresine çevrildi. Bayramdan iki gün sonrasının 15 Temmuz resmi tatiline denk gelmesi nedeniyle 13-14 Temmuz'un da tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 11:30
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