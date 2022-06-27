27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram tatili süresine çevrildi. Bayramdan iki gün sonrasının 15 Temmuz resmi tatiline denk gelmesi nedeniyle 13-14 Temmuz'un da tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 11:30
  • 1
  • 12
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilinden iki gün sonrası 15 Temmuz resmi tatili olduğu için aradaki iki günün de tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanmıştı. Peki, bu sene bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

15 TEMMUZ İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz resmi tatili ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin birleştirilerek tatil süresinin 9 güne çıkarılması talep ediliyor. Geçtiğimiz yıl iki resmi tatil birleştirilerek 9 gün tatil uygulanmıştı.

  • 3
  • 12
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak. Bayram tatili ile 15 Temmuz'un birleştirilip birleştirilmeyeceği bugün belli olacak. Başka Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak.

  • 4
  • 12
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

  • 5
  • 12
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.