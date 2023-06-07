Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! "Koltuk sevdası" CHP'de "tek adam" dönemini başlattı

13 kez seçim kaybedip koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de büyük bir yıkıma daha giderek yeni bir MYK kurması, infial yarattı. Kurultay öncesi koltuğunu sağlama alabilmek için hayati konumdaki görevleri kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, diğer atamalarıyla da gündem oldu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.