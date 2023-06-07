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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! "Koltuk sevdası" CHP'de "tek adam" dönemini başlattı

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! "Koltuk sevdası" CHP'de "tek adam" dönemini başlattı

13 kez seçim kaybedip koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de büyük bir yıkıma daha giderek yeni bir MYK kurması, infial yarattı. Kurultay öncesi koltuğunu sağlama alabilmek için hayati konumdaki görevleri kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, diğer atamalarıyla da gündem oldu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:53
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Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! Koltuk sevdası CHP’de tek adam dönemini başlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! Koltuk sevdası CHP’de tek adam dönemini başlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetini unutturmak ve seçmenini oyalamak için yenide oluşturduğu MYK'sında yer alan isimlerden birçoğu skandallarıyla biliniyor.
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Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! Koltuk sevdası CHP’de tek adam dönemini başlattı

DEVLETE 'KATİL' DİYEN BİLE VAR

Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı yaptığı Devrim Barış Çelik, devleti 'katil' olarak tanımladığı birçok skandal paylaşıma imza atmış. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! Koltuk sevdası CHP’de tek adam dönemini başlattı

KUMPAS KASETLERİNİ YAYMAKTAN HAPİS CEZASI

Sosyal medya ekibinin başına getirilen Eren Erdem ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

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Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK hamlesi infial yarattı! Koltuk sevdası CHP’de tek adam dönemini başlattı

KOBANİ İÇİN DESTEK PAYLAŞIMI YAPANLAR YER BULDU

İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu üye olan Hasan Efe Uyar'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak galiz hakaretler yaptığı paylaşımları dikkat çekiyor.