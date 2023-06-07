Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP'li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük seçim vaatlerinden biri de teröre açık destek veren HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamasını kaldırmaktı. CHP liderinin bu vaadinin arkasında yatan neden sonunda belli oldu. CHP'nin bizzat kendi partisine ait belediyelerde PKK ile iltisaklı, PKK sevici ve terör propagandası yapan isimlere maaş, ihale ve ödemeler verdiği belirlendi. Son olarak Ahmet Saymadi isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından beslenmesi gündemde. Öyle ki terörden ceza almasına rağmen Saymadi'nin şirketi eşinin üzerine geçirilerek para almaya devam etti.