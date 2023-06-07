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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP'li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş

Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP'li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük seçim vaatlerinden biri de teröre açık destek veren HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamasını kaldırmaktı. CHP liderinin bu vaadinin arkasında yatan neden sonunda belli oldu. CHP'nin bizzat kendi partisine ait belediyelerde PKK ile iltisaklı, PKK sevici ve terör propagandası yapan isimlere maaş, ihale ve ödemeler verdiği belirlendi. Son olarak Ahmet Saymadi isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından beslenmesi gündemde. Öyle ki terörden ceza almasına rağmen Saymadi'nin şirketi eşinin üzerine geçirilerek para almaya devam etti.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 13:10
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Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP’li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'daki yerel seçimlerden hemen önce terör propagandasından yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'ye ait şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. İhale, yasa gereği iptal edilmesi gerekirken sözleşme imzalandı. İhaleye Soyer de göz yumdu. Terör örgütü propagandasından 1.5 yıl hapis cezası alan Ahmet Saymadi'nin İzmir'de eşine devrettiği AGD Organizasyon şirketi üzerinden ihaleleri toplamaya devam ettiği de belirlendi. Saymadi'nin aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ve ona yoldaş dediği de biliniyor.
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Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP’li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'daki yerel seçimlerden hemen önce terör propagandasından yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'ye ait şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. İhale, yasa gereği iptal edilmesi gerekirken sözleşme imzalandı. İhaleye Soyer de göz yumdu.
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Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP’li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş

CHP'DE GELENEK HALİNE GETİRİLMİŞ!

Seçimlerde koltuğa oturmasını sağlayan HDP'ye diyet borcunu ödemek için KHK ile memuriyetten ihraç edilen HDP'li 3 ismi belediyeye bağlı şirkette yönetim kurulu üyeliği görevine getiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yönetimindeki belediyenin yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP’li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş

YARGILANDIĞINI BİLE BİLE VERDİLER

O dönem Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu A.G.D Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzalandığı belirlendi.

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Kılıçdaroğlu neden kayyum uygulamasına karşı? Nedeni belli oldu! Asıl amaç CHP’li belediyelerin ayıbını gizlemekmiş
İzmir Emniyet Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 tarihinde katılımcı firmalardan A.G.D Organizasyon Araştırma Danışmanlık Bilişim Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd'nin ortaklarından Ahmet Saymadi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açık dosyası bulunduğunu bildirdi. Yine aynı kişinin ihalenin yapıldığı 2019 yılı ocak ayında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. Saymadi'nin ayrıca 2014 yerel seçimlerinde HDP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, emniyetten gelen yazı üzerine adı geçen firmayı yasa gereği değerlendirme dışı bırakıp teminat mektubunu irat olarak kaydetmesi gerekirken ihale işlemine devam etti. Yasa gereği iptal edilmesi gereken ihaleye neden göz yumulduğu merak konusu oldu.