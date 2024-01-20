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Haberler Galeri İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Toper, "Beşiktaş Türkiye'nin en güzel ilçesi. İstanbul'un dünyaya açılan kapısı 25 yıldır hak ettiği hizmeti alamadı." ifadelerini kullandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise son anketlerle ilgili veriler paylaştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yerel seçimlerle ilgili veriler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 13:18
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İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

Türkiye yerel seçimlere gidiyor. 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı.

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İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

Peki sahada durum ne? Anketler ne diyor? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

Çalışmalar başladı. Hazırlık aşamalarını tamamladık. Kısmetse pazartesi itibariyle sahada Beşiktaşlılarla buluşmaya başlayacağız. Bu süreçte Beşiktaş'ın değerli önemli isimlerini yani Beşiktaş'ın değeri dediğimiz isimleri ziyaret ettik. Onları desteklerini rica ettik ki bu desteği de aldığımızı düşünüyorum.

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İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

BEŞİKTAŞ'I KENDİNE DERT EDİNMİŞ BİR İSİM

Beşiktaş'ta bir önyargı yerleşik bir zihniyet var. Sadece projelerimizi sadece kendimizi anlatmamız bu noktada yetmeyebilir çünkü bu önyargılarla da mücadele edeceğiz. Bunu da yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü 2019'da biz Beşiktaşlıyla bir ön tanışma gerçekleştirdik, ellerini sıktık.

O dönemde çok olumlu bir algı kalmıştı sahaya. Belki 16,3 oy oranına döndü ama bu sefer Beşiktaşlı şunu söylüyor evet Serkan Toper bizim Beşiktaş'ın evladı, Beşiktaş'ın çocuğu cidden Beşiktaş'ı kendine dert edinmiş bir isim.

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İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL İLÇESİ"

Biz bunu sahada el sıkıştığımız Beşiktaşlılar nezdinde de gördük hissettik. Beşiktaş Türkiye'nin en güzel ilçesi. İstanbul'un dünyaya açılan kapısı 25 yıldır hak ettiği hizmeti alamadı. Beşiktaşlı seçmenin refleksi hassasiyetleri vardı. Bu hassasiyetler CHP'ye maalesef hak etmediği bir kredi açtı.