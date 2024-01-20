20 Ocak 2024, Cumartesi
İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik
Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Toper, "Beşiktaş Türkiye'nin en güzel ilçesi. İstanbul'un dünyaya açılan kapısı 25 yıldır hak ettiği hizmeti alamadı." ifadelerini kullandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise son anketlerle ilgili veriler paylaştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yerel seçimlerle ilgili veriler...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 13:18
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