İstanbul için anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper: Sahada gördük, hissettik

BEŞİKTAŞ'I KENDİNE DERT EDİNMİŞ BİR İSİM

Beşiktaş'ta bir önyargı yerleşik bir zihniyet var. Sadece projelerimizi sadece kendimizi anlatmamız bu noktada yetmeyebilir çünkü bu önyargılarla da mücadele edeceğiz. Bunu da yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü 2019'da biz Beşiktaşlıyla bir ön tanışma gerçekleştirdik, ellerini sıktık.

O dönemde çok olumlu bir algı kalmıştı sahaya. Belki 16,3 oy oranına döndü ama bu sefer Beşiktaşlı şunu söylüyor evet Serkan Toper bizim Beşiktaş'ın evladı, Beşiktaş'ın çocuğu cidden Beşiktaş'ı kendine dert edinmiş bir isim.