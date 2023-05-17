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Haberler Galeri KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

KGM işçi alımı kura tarihi 2023! Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler kura çekim tarihine çevrildi. KGM işçi alımı başvuru sonuçları www.kgm.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, KGM personel alımı ne zaman, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, İŞKUR KGM işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:25
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KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

"KGM kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuruları Mayıs ayının ilk haftasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce kişi, KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, KGM kura sonuçları sorgulama ekranı 2023!

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KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçi alımı ilanında; ''İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir.

Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

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KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,

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KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,