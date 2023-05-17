KGM KURA SONUÇLARI 2023! İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, bu hafta belli olur mu?

KGM işçi alımı kura tarihi 2023! Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler kura çekim tarihine çevrildi. KGM işçi alımı başvuru sonuçları www.kgm.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, KGM personel alımı ne zaman, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, İŞKUR KGM işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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