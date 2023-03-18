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Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu
Doğal afetlere karşı güçlü yapı stoku oluşturulması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hazırlanan pakette kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Maliyetin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Riskli yapılar için 5 kredi paketi oluşturuldu. Konut üreticilerine de 50 milyarlık kefalet limiti açıldı.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:20Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 07:20