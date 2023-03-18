18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

Doğal afetlere karşı güçlü yapı stoku oluşturulması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hazırlanan pakette kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Maliyetin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Riskli yapılar için 5 kredi paketi oluşturuldu. Konut üreticilerine de 50 milyarlık kefalet limiti açıldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 07:20
  • 1
  • 14
Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

Doğal afetlere karşı güçlü yapı stoku oluşturulması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan yeni finansman paketinin detayları açıklandı. Kişi başına 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkânı sunulacak. Konut kredilerinde vade 10 yıl, işyeri kredileri için 7 yıl olacak. Başvurular gelecek hafta başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

KİŞİ BAŞI 1 MİLYON 250 BİN TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detaylarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hazırlanan malikler, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik devlet destekli kredilerin oran ve vadeleri netleşti. Finansman paketi kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak.

  • 3
  • 14
Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

KONUT ÜRETEN FİRMALARA DESTEK
Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara, müteahhitlere de destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi (KGF destekli) kapsamında bugüne kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den 9'a çıkarıldı. Finansman paketiyle 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeyle 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sağlanacak. Bu kapsamda 50 milyar lira kefalet limiti açıldı.

  • 4
  • 14
Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

5 AYRI KREDİ PAKETİ
Paket kapsamında riskli yapıların sahipleri için "güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım ve işyeri edinme" olmak üzere 5 kredi paketi oluşturuldu. Güçlendirme kredisi 320 bin lira, konut yapım ve konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin lira, işyeri yapım kredisi 800 bin lira, işyeri edinme kredisi 350 bin lira limitli olacak. 800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak işyeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1.09, devletin katkısı da yüzde 0.40 olacak.

  • 5
  • 14
Kentsel dönüşüme tarihi destek! Finansman paketinin detayları belli oldu

MÜTEAHHİTLERE İLK KEZ TEŞVİK VERİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile eş güdüm içinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldıklarını bildirdi.