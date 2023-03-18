Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB Büro personeli, hemşire, mühendis alımı ne zaman, şartlar neler?