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Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

"MEB büro personeli, hemşire, mühendis alımı ne zaman, şartlar neler?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız." dedi. İşte, MEB büro personeli, hemşire, mühendis alımı ne zaman, şartlar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 17:51
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Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB Büro personeli, hemşire, mühendis alımı ne zaman, şartlar neler?

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Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLAR NELER?

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

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Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru şartları da önümüzdeki günlerde belli olacak.


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Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

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Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...

4 bin büro personeli,

100 mühendis,