18 Mart 2023, Cumartesi
Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! MEB 5 bin personel alımı son dakika! Başvuru ve alım şartları...
"MEB büro personeli, hemşire, mühendis alımı ne zaman, şartlar neler?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız." dedi. İşte, MEB büro personeli, hemşire, mühendis alımı ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 17:51
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