8’inci yargı paketinde neler var? TBMM’den geçti...

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.