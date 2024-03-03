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8'inci yargı paketinde neler var? TBMM'den geçti...

8'inci yargı paketi TBMM'de resmen kabul edildi. Yapılan düzenlemelere göre makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular bundan böyle AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Devlete karşı suçlarda 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilecek. Adli para cezalarında da alt limit 20 liradan 100 liraya yükseltildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 07:58
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8’inci yargı paketinde neler var? TBMM’den geçti...

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesine yapılan (AYM) bireysel başvurular ve örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 8'inci Yargı Paketini kabul etti.

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8’inci yargı paketinde neler var? TBMM’den geçti...

MECLİS TATİLE GİRDİ
TBMM Genel Kurulu'nda paketin görüşmeleri sırasında TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme metinden çıkartıldı.

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8’inci yargı paketinde neler var? TBMM’den geçti...

Muhalefet bunun üzerine engelleme girişiminden vazgeçtiği için teklif hızla yasalaştırıldı. TBMM, 31 Mart seçimleri nedeniyle tatile girdi. Çalışmaların Ramazan Bayramı sonrasında başlaması planlanıyor.

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8’inci yargı paketinde neler var? TBMM’den geçti...

Genel Kurul'da kabul edilen yargı paketinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

ÖRGÜT ÜYELİĞİ
AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.

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8’inci yargı paketinde neler var? TBMM’den geçti...

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.