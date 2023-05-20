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Akşener'e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi. Hastane, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Mart'ta gerçekleştirilen temel atma törenin ardından sosyal medyada yayınlanan asılsız iftiraları baz alarak, çalışmaların başlamadığını öne sürmüştü. Hastanenin söz verildiği gibi 60 günde tamamlanmasının ardından; kara propaganda çöktü.

Giriş Tarihi: 20.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 14:11
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Akşener’e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

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Akşener’e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

YARIN AÇILIYOR

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

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Akşener’e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, yarın Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

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Akşener’e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

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Akşener’e sözlerini yutturacak hizmet! 60 günde bitti | Kara propaganda böyle çöktü

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.