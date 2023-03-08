Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

Bir yandan "aday yıpranmasın" diğer yandan "süreç sekteye uğramasın" diye bekleyen 6'lı koalisyon adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. 9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğinden kendi seçmeni dahi şüpheli. Peki Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimini kazanabilir mi? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, vatandaşa mikrofon uzattı. İşte yanıtlar....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN