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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 12:13
Bir yandan "aday yıpranmasın" diğer yandan "süreç sekteye uğramasın" diye bekleyen 6'lı koalisyon adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. 9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğinden kendi seçmeni dahi şüpheli. Peki Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimini kazanabilir mi? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, vatandaşa mikrofon uzattı. İşte yanıtlar....
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına halk ne dedi? KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA HALK NE DEDİ?

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