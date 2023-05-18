19 Mayıs 2023, Cuma
FETÖ'cülerin umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Yıllara dayanan ilişkinin çarpıcı detayları burada! 15 Temmuz'dan KHK'lılara kadar tüm skandal açıklamalar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla birlikte en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken HDP, PKK ve FETÖ'nün de desteğini alan Kılıçdaroğlu bu gruplarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle FETÖ'cülerin umut kaynağı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Erdoğan'ın gerisinde kalması yurtdışında firari olarak yaşayan FETÖ'cülerin umutlarını söndürdü. Ahaber.com.tr olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile olan tüm ilişkisini sizler için derledik. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:38
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