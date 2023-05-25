25 Mayıs 2023, Perşembe
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Vesayet Konseyi" modeli! Türkiye'yi 10 kişi yönetecek
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde adeta hezimete uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesi ağız değiştirerek milliyetçiliğe soyundu. Göçmen düşmanlığında sınır tanımayan çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da HDP'nin ortakları arasında bulunduğu masaya ekledi. İkinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'nun planlarında değişiklik yapılarak yeni bir mutabakat imzasıyla koalisyon genişletildi. Böylece koalisyon masası 10 kişilik bir "vesayet konseyi"ne dönüştü. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, 28 Mayıs öncesi o gelişmeleri kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:10
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