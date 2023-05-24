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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'da Suriyelilerin işlettiği dükkanların vergi vermediği iddiası Şanlıurfa'daki Suriyeli esnaflar tarafından yalanlandı. Öte yandan Tanal'ın bu yalanına ABD'li FOX TV de alet olarak söz konusu yanlışa çanak tuttu ve yalanı haberlerine taşıdı. İşte vergi levhaları ve fatura örnekleri...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.05.2023 22:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 23:09
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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü

CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'nde yer alan bir fırıncının fiş vermediğini ve vergisini ödemediğin iddia etti.

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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü

TANAL'DAN ALGI OPERASYONU

Sosyal medyadan videolu bir paylaşımda bulunan Tanal, "Şanlıurfa'da "Suriyeliler Caddesi" olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'ndeyiz. Cadde komple Suriyeli sığınmacıların açtığı dükkanlarla dolu. Türk esnaf, 2-3 dükkanla azınlıkta. Zaten onlara da mahalle baskısı uygulanıyor. Suriyeliler açısından fiş yok, vergi yok, yükümlülük yok. Şanlıurfa'daki Türk esnaf vergisini verirken, Suriyeliler ise fişsiz, faturasız ürün satıyor. Şanlıurfa'yı bu hale getiren AKP iktidarıdır, Erdoğan yönetimidir! Karar senin Şanlıurfa'm! Karar senin Türkiye'm!" ifadelerine yer verdi.

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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü

FOX DA YALANA ALET OLDU

Tanal'ın bu yalanına ABD'li FOX TV de alet olarak söz konusu yanlışa çanak tuttu ve yalanı haberlerine taşıdı.

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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü

ESNAFTAN TANAL'A BELGELİ YANIT

Bu provokasyon girişimi Suriyeli esnaflar tarafından yalanlandı.

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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü

İŞTE VERGİ LEVHALARI

Rabia Meydanı'nda fırın işleten işletmenin sahipleri ise fırınlarının resmi evraklarının bulunduğunu belediyeden izin aldıklarını vergi levhalarının bulunduğunu açıkladı.