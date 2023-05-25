DGS BAŞVURU EKRANI 2023! ÖSYM DGS başvuruları başladı mı, nereden yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuru tarihi ve sınav ücreti merak konusu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS başvuruları için geri sayım başlamış durumda. Bu yılki sınava katılım göstereceklerin gözü DGS başvuru tarihine çevrildi. Peki, DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, detaylar...