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DGS BAŞVURU EKRANI 2023! ÖSYM DGS başvuruları başladı mı, nereden yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
"DGS başvuruları başladı mı, sınav ücreti ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2 yıllık önlisans programlarını 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyenlerin ter dökeceği Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kalma adayların gözü "DGS başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS başvuru tarihi ve sınav ücreti...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:49Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 15:18