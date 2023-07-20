Kıbrıs zaferinin 49. yıldönümünde gaziler konuştu: Türk Ordusu Ada'ya çıktı Rum zulmü son buldu

Türk milletinin zaferlerle dolu tarihine 20 Temmuz 1974'te şanlı bir destan daha eklendi. 343 yıl boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs'ın, 1914 yılında İngilizler tarafından işgal edilmesiyle, bölgede Rumlar tarafından Türkler'e yönelik tam 60 yıl sürecek bir zulüm politikası uygulanmaya başladı. 20 Temmuz 1974 günü Ada'ya Türk askeri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı adını taşıyan operasyon düzenlendi ve Ada'ya barış ortamı getirildi. Şanlı Kıbrıs zaferinin 49. yıl dönümünde gaziler konuştu: Türk Ordusu Ada'ya çıktı rum zulmü son buldu...