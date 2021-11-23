CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde açık cezaevi izinleri 2 aylık sürelerle uzatılmıştı. Kasım ayının sonunda bitecek izin süresi için açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği yanıt bulmuştu. Gelen tüm açıklamaları haberimizde derledik. İşte, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...