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Haberler Galeri CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde geçtiğimiz aylarda 2 aylık periyotlarla mahkumlara izin süresi tanınmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce gelen açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:40
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CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde açık cezaevi izinleri 2 aylık sürelerle uzatılmıştı. Kasım ayının sonunda bitecek izin süresi için açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği yanıt bulmuştu. Gelen tüm açıklamaları haberimizde derledik. İşte, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

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CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

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CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

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CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.