HaberlerGaleriCTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde geçtiğimiz aylarda 2 aylık periyotlarla mahkumlara izin süresi tanınmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce gelen açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...