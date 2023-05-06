06 Mayıs 2023, Cumartesi
İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, demirlediği Alsancak Limanı'nda 3'üncü günde de İzmirli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dünya'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, hafta sonu olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler sabah saatlerinden itibaren Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, 20'şerli gruplar halinde gemiye alındı. Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar, "Bir iş yeri açıldığında güvenlik kamerası konur. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var" dedi.
Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:55
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