İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar "Sabah geldik. Büyük bir teveccüh var. Biz, yapılan şeylere somut olarak, gelip elimiz ile dokunmak istedik. Güvenlik çok önemlidir. Bir iş yeri açıldığında güvenlik kamerası konur. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var. Daha da geliştirmemiz lazım" dedi.