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Haberler Galeri İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, demirlediği Alsancak Limanı'nda 3'üncü günde de İzmirli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dünya'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, hafta sonu olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler sabah saatlerinden itibaren Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, 20'şerli gruplar halinde gemiye alındı. Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar, "Bir iş yeri açıldığında güvenlik kamerası konur. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var" dedi.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:55
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İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 3 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda da yoğun ilgi gördü.

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İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

Polis ekipleri, limanın A kapısı önünde saatlerce bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.

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İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

"VATANIMIZI KORUMAK İÇİN, BU GEMİYE İHTİYACIMIZ VAR"

TCG Anadolu'yu görmek için Torbalı'dan geldiğini söyleyen 24 yaşındaki Esra Verdi, "10.30'da geldim ve sabahtan beri heyecanla bekliyorum. Yaklaşık 5 saat oldu ama bu gurura değer" dedi.

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İzmir’de TCG Anadolu’ya 3’üncü günde de yoğun ilgi: Vatanımızı korumak için bu gemiye ihtiyacımız var

Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar "Sabah geldik. Büyük bir teveccüh var. Biz, yapılan şeylere somut olarak, gelip elimiz ile dokunmak istedik. Güvenlik çok önemlidir. Bir iş yeri açıldığında güvenlik kamerası konur. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var. Daha da geliştirmemiz lazım" dedi.