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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...
Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Kaymakam olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, 2021 yılında gerçekleştirilecek sınava bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. İçişleri Bakanlığı'na yapılacak 119 Kaymakam adayı için süreç başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınav aşamasına ilişkin detaylar belirlendi. Peki, AİS ÖSYM ile 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:22
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