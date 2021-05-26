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Haberler Galeri Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Kaymakam olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, 2021 yılında gerçekleştirilecek sınava bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. İçişleri Bakanlığı'na yapılacak 119 Kaymakam adayı için süreç başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınav aşamasına ilişkin detaylar belirlendi. Peki, AİS ÖSYM ile 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:22
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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı'na yapılacak 110 Kaymakam adayı alımı için ilanyayımlandı. Başvuru yapan adaylardan sınavda 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. Sınavda, başarılı olmak için taban puan 100 tam puan üzerinden 70 olarak belirlendi. Peki, AİS ÖSYM ile 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR

26 Mayıs'ta başlayan 2021 Kaymakamlık sınavı için başvurular 02 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Geç başvuru tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.

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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2021 Kaymakamlık sınav ücreti 250,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına sınav ücretini yatırabilecekler.

Geç başvuru gününde ise sınav ücreti 375,00 TL olarak belirlendi.

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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;